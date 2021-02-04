中共解放軍於1月23日派遣13架戰機擾台，其中包括8架轟-6轟炸機，在進入台灣西南空域後以區域內的美軍羅斯福號航空母艦做為模擬攻擊目標。美國航母戰鬥群的生存能力對美國國防安全與全球霸權有極重要的象徵性，中共軍方長期以來更將擊沉美國航母做為重挫美國軍事霸權的重要目標。外媒與一些軍事研究分析稱，若以轟-6轟炸機搭載反艦導彈擊沉美國航母，需要的數目相當驚人，大約會是「100架」。因此，未來的擊沉航母的希望仍是放在有「航母殺手」之稱的反艦彈道飛彈。

美國與其盟國的消息人士表示，模擬攻擊美國航母的訊息是因為截聽到共機通話內容，轟炸機人員收到模擬向美軍航母發射反艦導彈的指令，台美兩軍提供的資料亦顯示轟-6的軌跡確實與羅斯福號航母戰鬥群活動的時間吻合。擾台共機對美國航母進行模擬攻擊顯然已非首次，過去發生類似事件的場域可能是在南海。據媒體詢問美軍後獲得的回應稱：美軍確認此事，但認為共軍此舉不構成威脅。

美國羅斯福號航母空艦上有70多架戰機，約可每30秒鐘出動一架，加上空中預警機與導彈戰艦，可對航母形成層層的防子護網。（圖／美國海軍）

這次執行模擬攻擊的轟-6是中共仿製並改造自上世紀70年代俄製圖-16轟炸機，它可以攜帶射程200公里至400公里的鷹擊-12超音速反艦導彈，以及射程更遠的長劍-20巡航導彈。其中鷹擊-12導彈的末端速度可以高達3~4馬赫，神盾反導系統與標準系列飛彈不見得能有效攔截。不過，轟-6突防能力較差，不可能靠近航母周圍250公里以內，因為它無法對抗來自航母外圍戰機與防空飛彈，即便在更遠的距離使用射程較遠的巡航導彈，則因其速度較慢，很容易被發覺並遭到攔截。

美媒《商業內幕》曾對此分析稱，不論是俄製圖-22M3逆火式轟炸機或陸製的轟-6轟炸機，若要針對航母戰鬥群進行轟炸任務，考慮到航母防衛嚴密，可能需要多達100架才能奏效。其中80架轟炸機攜帶超音速導彈或空射型彈道導彈，部份攜帶核彈，其餘20架的轟炸機攜帶其他武器，或充當誘餌。這個數量對轟炸機與機場等相關設施來說，顯然不太可能達到。因此有些專家認為，對航母比較具有威脅性的，應該是潛艇與中共東風-21D或東風26兩種陸基反艦彈道導彈，或是空射型東風-21D。

中共東風26彈道導彈號稱航母殺手，並已在去年的試射中成功擊中數千公里的外移動船隻。（圖／新華社）

不過，潛艇或反艦彈道導彈攻擊航母也有相當困難。據美國國防智庫列星頓研究所(Lexington Institute)的研究報告認為，航母戰鬥群在海上航行時，任何潛在威脅都必須迴避或受到監控。若是偵察到航母，接下來還要建立航母的連續性航行軌跡，否則武器經過長途飛行抵達目標時，航母早已遠離標定的位置。以目前各國武器平台上傳感器的能力，包括雷達、電子偵察、聲光偵測等工具，不是容易受到攻擊或干擾，就是精確度不足，即便傳感器能力提升，導彈與發射平台還要面臨航母戰鬥群防禦圈的層層阻撓。經過各種層次的分析後，該研究所的湯普森(Loren Thompson)博士認為，除非出現重大戰術失誤，否則航空母艦很可能在未來很多年仍有極高的生存能力。

共軍把美國航母當作是對抗的主要目標，除了它是美國全球軍事霸權的象徵，另一因素則是美國航母在1996年與1999年2次台海導彈危機中扮演的角色。當時大陸對台灣發動威嚇性的導彈演習，卻遭遇美方派遣航空母艦接近台灣或穿越台海。這兩次北京對台武力威嚇效果受阻，讓共軍感覺受辱，當時即決定加速進行航母計畫與研發攻擊航母的武器，促成了向烏克蘭購買近報廢的瓦良格號航母與研發號稱「航母殺手」的反艦彈道導彈。

目前大陸的航母已經2艘服役、1艘在建，反艦彈道導彈試射成功的也至少有2款，至於是否能以此擊沉美國航母雪恥仍屬未知數。美方對於反艦彈道導彈擊殺航母的能力仍有正反兩派不同說法，同時也已發展出反艦彈道導彈的反制措施。由於未來戰術與科技發展的變數很多，兩者對陣勝敗如何，恐怕也只能在實戰中檢驗。值得深思的是，過去2次世界大戰中多艘號稱「不沉之艦」的戰艦，其下場都是在實戰中被更新的科技與戰術淘汰，目前仍所向無敵的美國航空母艦是否會走上相同的命運？恐怕還得持續爭論下去。

(中時新聞網)