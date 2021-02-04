2021年邁入第2個月，星座專家唐綺陽提醒2月已經開啟「五星連珠水瓶」，水逆即將來襲！並且會一路持續到2月21日，對於日前印度神童阿南德（AbhigyaAnand）預測的「災難預言」，她也分享自己的觀點。

唐綺陽在臉書提到，2月水星已正式逆行，金星也將加入星群，水瓶「五星連珠」就位，就此開啟「五星連珠水瓶」的奇觀，關於網路、社群的種種更迭、話題與現象接踵而至，而演藝圈、政治圈、人權、人道主義的討論及群聚等議題也都是焦點話題。

她也提醒，水逆已正式展開，將會持續到2月21日，更會「橫跨整個農曆年期間」，她表示，家族過年就是人際最緊密又複雜的時候，要當心溝通不良、翻舊帳等狀況產生，提醒大家務必準備好情商，小心忍氣，妥善處理人際關係。

唐綺陽也透露，水逆同時凸顯「人際、公關技巧」的重要性，需要嚴陣以待，切忌大意。另外。2月1日到2月7日也是「逆行水星與太陽合相」入相的一週，明星和名人過去的紛擾都會被翻上檯面，成為箭靶或群眾嘲諷的焦點。

至於日前14歲印度神童阿南德（AbhigyaAnand）預測2021年天象會出現「六星連珠」，認為2月10日將會發生震驚全球的大事，造成許多人恐慌，唐綺陽也分享個人想法，表示作為新世紀人類，希望大眾別再被末日預言綁架，「活的不好才需要害怕」，不要再用六星連珠就有大災難來嚇自己，坦言「就是因果顯現、加速翻篇而已啊，沒做錯事就不用怕，反而要看到機會來臨。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)