OPEC+允諾繼續減少庫存 油價走揚 09:552021/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於石油輸出國家組織及產油盟國（OPEC+）承諾繼續努力減少全球庫存，促使國際油價今天走揚。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲93美分，來到每桶55.69美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價上漲1美元，來到每桶58.46美元。（譯者：楊昭彥）1100204 預估國際資金持續流入 印度股市仍看漲 亞德客-KY1月合併營收創單月新高今股價上漲 (中央社) #美元 #原油 #opec+ #上漲 #交割 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》傳蘋果、現代接近達成造車協議 但合作廠商可能不只一家 10:342021/02/04 財經 昨收950元，漲2.04％ 聯發科創新高 IC設計股比價爭鋒 04:102021/02/04 財經要聞 模組喊漲5％ 太陽能族群低檔反彈 04:102021/02/04 證券．權證 《商情》空頭回補 LME基本金屬期貨普漲 10:002021/02/04 財經 美國熱軋續漲 中鋼Q1接單 可望提前達標 04:102021/02/04 財經要聞 《半導體》庫藏股啟動 光罩逆揚 10:172021/02/04 財經 熱門股－國揚 業績看旺價量齊揚 04:102021/02/04 證券．權證 《韓股》挑戰連4紅 KOSPI機會不大 11:422021/02/04 財經 《半導體》矽格1月營收歷史第3高 今年展望樂觀 10:342021/02/04 財經 馬拉松式走春 兩天一夜玩基隆 04:102021/02/04 地方新聞 喜迎節後紅包、兩會行情 A股基金利多 分批進場 04:102021/02/04 投資理財 財經熱門新聞 先挑釁大陸才會被貿易制裁 澳學者：要承認對關係破裂有責任 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 今年全球成熟製程代工產能 台積電奪冠 三星被狠甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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