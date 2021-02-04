由於石油輸出國家組織及產油盟國（OPEC+）承諾繼續努力減少全球庫存，促使國際油價今天走揚。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲93美分，來到每桶55.69美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價上漲1美元，來到每桶58.46美元。（譯者：楊昭彥）1100204

預估國際資金持續流入 印度股市仍看漲
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(中央社)

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