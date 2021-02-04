三山國王源自於廣東省潮州府，是指當地「巾山」、「明山」和「獨山」等三座山的山神。據傳，三位神人自稱兄弟，受命於天、保衛鄉里，每逢水旱災或疾疫，三山國王都會應許蒼黎所求，護民遠禍，後來隨著先民渡海來台，逐漸成為台灣普遍的信仰。

媽姐和臨水夫人算是台灣海神的代表，山神則較為少見，其中以大陸廣東移民帶來的三山國王最受推崇。根據學者統計，台灣的三山國王廟約有一百七十座，每年農曆二月二十五（今年為國曆四月六日），是「大國王」巾山神的生日，信徒會舉行盛大的祭典與遶境活動，但今年因為疫情影響，不少廟宇還在觀望中。

早在唐朝，大文豪韓愈被貶為潮州刺史，遇大雨傷害莊稼，便向三山國王祈禱，果然幾天後暴雨就停了，韓愈事後特地寫了《祭界石文》，派人到祖廟祭拜。現今台南市西門路的三山國王廟，還設有韓文公祠陪祀。

屏東市林仔內的三山國王廟，在慶典中舉辦全台獨有的「老爺竹竿炮」民俗活動。（圖／報系資料庫）

新店「三王宮」的信徒饒先生說，傳說宋太祖趙匡胤在「劉張之亂」時陷入困境，直到向三位山神祈求後才獲得大勝，後來便下詔，封大國王巾山神為「清化威德報國王」、二國王明山神為「助政明肅寧國王」，三國王獨山神則為「惠威弘應豐國王」。

也有傳說指出，三位神明原本是隋朝的大將軍，後來歸隱山林，到了宋朝才又大顯神威。大國王名為連傑，字清化；二國王趙軒，字助政，生日是六月二十五；三國王喬俊，字惠威，生日為九月二十五。

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(中時新聞網)