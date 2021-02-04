三山國王源自於廣東省潮州府，是指當地「巾山」、「明山」和「獨山」等三座山的山神。根據《台灣通史》記載，「粵人所至之地，多祀三山國王，而漳人則祀開漳聖王，泉人則祀保生大帝，皆是其鄉之神，所以介福禳禍也。」民俗學者謝宗榮說，三山國王的故事在民間流傳後，漸漸地從原本的自然神轉變成人格神，後來隨著潮州、汕頭一帶的移民來到台灣，演變成族群的守護神。謝宗榮指出，常有人認為三山國王是客家人的信仰，但其實客家移民只是其中一部分，三山國王其實有許多不同祖籍和族群的信眾。

民俗學者謝宗榮說，三山國王信仰來自粵東，但信徒不僅限於客家人。（圖／翻攝自謝宗榮臉書）

饒先生表示，台灣的三山國王廟很重視彼此的承啟聯繫，各地方的香火，強調是由廣東省揭西縣的霖田祖廟「分靈」而來，也會定期回祖廟進香。但有部分的三山國王廟，並非從祖廟分靈出來，例如新北市新店「三王宮」的三山國王神像，就是先人直接從大陸請來台灣。

宜蘭縣的三山國王客家文化節，安排迎親活動表演，熱鬧非凡。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)