《金融》金管會檢查局長王儷娟將榮退 副座張子浩陞任 07:442021/02/04 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會宣布人事異動，檢查局長王儷娟將於2月20日退休，所遺職缺將由副局長張子浩（如圖）陞任。（記者林資傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會宣布人事異動，檢查局長王儷娟將於2月20日退休，所遺職缺將由副局長張子浩陞任，於20日同步到職生效。張子浩在檢查局資歷已久，2018年6月自組長陞任主秘，2019年3月陞任副局長，此次為4年來第3度陞任。 金管會表示，準新任檢查局長張子浩為政大法律系畢業、亞洲管理學院企管所碩士，歷任財政部金融局科長，行政院金管會銀行局科長、專委、副組長，行政院金管會檢查局組長，金管會檢查局組長、主秘、副局長等職務。 檢查局局長王儷娟榮退 張子浩陞任 嘉縣首位護理師出身當衛生局長 趙紋華真除上任 (時報資訊) #金管會 #檢查局 #王儷娟 #張子浩 #陞任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王儷娟月底退休 新檢查局長 張子浩升任 04:102021/02/04 金融．稅務 經濟部工業局表揚通過TIPS驗證企業 04:102021/02/04 產業．科技 女車禍重創頭部家計困頓 暖心警長申請慈善會伸援 09:552021/02/04 寶島 北市3年受理職災通報達629件 住宿餐飲業占3成 09:572021/02/04 生活 清零計畫第二日 王必勝：不會提早結束 10:232021/02/04 生活 開發金持股中壽過半 達陣 04:102021/02/04 金融．稅務 基警四分局長率隊宣導 提升民眾防竊、反詐騙意識 18:212021/02/03 社會 《金融》證券期貨商業務內控缺失 8家共挨罰396萬元 07:442021/02/04 財經 桃園輕鬆GO 交通資訊報你知 04:102021/02/04 地方新聞 緬甸軍事政變 金管會：近百名國銀員工安好 04:102021/02/03 金融．稅務 ESG 國銀力挺、基金排隊送件 04:102021/02/04 財經要聞 財經熱門新聞 先挑釁大陸才會被貿易制裁 澳學者：要承認對關係破裂有責任 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 今年全球成熟製程代工產能 台積電奪冠 三星被狠甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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