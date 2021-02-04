金管會宣布人事異動，檢查局長王儷娟將於2月20日退休，所遺職缺將由副局長張子浩陞任，於20日同步到職生效。張子浩在檢查局資歷已久，2018年6月自組長陞任主秘，2019年3月陞任副局長，此次為4年來第3度陞任。

金管會表示，準新任檢查局長張子浩為政大法律系畢業、亞洲管理學院企管所碩士，歷任財政部金融局科長，行政院金管會銀行局科長、專委、副組長，行政院金管會檢查局組長，金管會檢查局組長、主秘、副局長等職務。

(時報資訊)