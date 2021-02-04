代銷業者海悅(2348)1月合併營收3.3億元，創歷史同期新高，年增率達94.7％，手上的建案銷售成績維持高檔水準，首季營運可望呈現淡季不淡的局面。

海悅搶先佈局低基期區域房市，跟隨產業發展移動，與政府房市政策同軌，隨著房市代銷版圖拓展全台，推升1月合併營收維持高檔表現。目前旗下個案包括新竹-建林新竹之昇銷售率達8成、台南高鐵特區-達麗國家強棒趨近完銷，首季營運可望淡季不淡。

海悅除了代銷版圖布局全台之外，也和建商策略合作，共同開發、銷售不動產，繼與達麗建設共同購置土地、規畫台中水湳經貿園區達麗創世紀案外，今年攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設即將推出總銷120億元的個案，都將為海悅貢獻代銷本業與轉投資收益。

另外，台北舊市議會50年地上權開發案，海悅已完成公司變更登記，與福清營造共同經營的團隊，繼續推動台北「西區門戶計畫」的新地標建設，目前已搭建圍籬，將盡速打造高端收益型不動產，以期活化資產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

(時報資訊)