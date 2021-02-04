2021年春節7天連假將屆，交通部觀光局考量全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，並配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，宣布針對轄下13個國家風景區及25家觀光遊樂業，將實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以減少連假期間的旅遊景點群聚效益，避免造成破口。

考量春節將出現大量出遊潮，觀光局因應中央疫情指揮中心防疫指引指導，針對易出現大量遊客湧入的六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界等熱門主題樂園，於春節連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制。

觀光局針對主題樂園訂定防疫安全承載量A（60％）B（55％）C（50％）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。各主題樂園的防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離1.5公尺安全面積關係，估約為園區遊客最大承載量的50％。

觀光局指出，若以此標準推算，則麗寶樂園的防疫安全承載量約3.75萬人，六福村主題遊樂園、劍湖山世界、九族文化村均約1.5萬人、小人國主題樂園約1萬310人、義大世界約7500人。

針對所轄各國家風景區46處封閉及開放型景點，觀光局表示將在春節期間執行人流控管作業。當封閉式景點遊客量達該地最大乘載量的50％、開放式景點遊客量超過依1.5公尺社交距離及景點面積計算的容留量時，即會派員進行總量管制分流措施。

觀光局指出，當景點進行總量管制分流措施時，將併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點、並至其他周邊景點旅遊。同時，將就實施景點及景點函請地方政府協處，相關管制措施隨時依指揮中心相關指引公告進行滾動式檢討。

由於時值秋冬防疫嚴峻期，觀光局提醒遊客務必遵守指揮中心公布的「秋冬防疫專案」措施，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時應避免外出。同時，要求各主題樂園連假間加強防疫措施，包括進入園區全程佩戴口罩、量測額溫、加強環境設施清潔消毒頻率等。

(時報資訊)