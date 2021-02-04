民進黨出動黨務主管、立委、議員、里長等民代全力支持無黨籍高雄市議員黃捷度過罷免危機。（圖／翻攝自臉書「黃捷 高雄市議員」）

無黨籍高雄市議員黃捷2月3日車隊掃街造勢，民進黨出動黨務主管、立委、議員、里長等多位民代助陣。（圖／翻攝自臉書「黃捷 高雄市議員」）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從黨務高層、市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。以反萊劑出名的醫師蘇偉碩表示，他對黃沒有個人恩怨與好惡，對黃的表現與理念也無意見，但在總統下令後一切都變調，執政黨為保黃捷，大軍壓境鳳山，陣仗大到讓他以為黃是要選總統，迫使他不得不站出來呼籲「罷免黃捷，請投同意票」。

蘇偉碩昨日（3）在臉書發表文章《罷免黃捷，請投同意票》，直言：「在小蝦米和大鯨魚之間，我選擇站在小蝦米這一邊。」蘇表示，他和黃捷沒有恩怨、好惡，黃很年輕，擔任市議員很有表現、很受新聞媒體喜愛，這些都很好；縱然有人對黃的問政風格不滿，或不認同其對罷韓和同婚等議題的政治立場，因此發起罷免，這也都很好，因為在民主法治的政體中，這些都是常態。

話鋒一轉，蘇偉碩痛批：「可是，蔡英文總統下令保黃之後，一切都變調了！執政黨大軍壓境鳳山市，讓我還以為黃捷要參選高雄市長還是要選總統。」蘇指出，和去年8月28日宣布開放萊豬進口一樣，都是總統下令後才開始找理由，甚至連罷免制度有點違憲的荒謬論點都出現了。

蘇偉碩質疑，台大法律系畢業的總統和行政院長難道不知道憲法明定，民意代表得依法由原選區罷免之；難道不知道大法官早就說過：「民意代表應向選區全體選舉人負政治上的責任。至於罷免的理由，則無須限制！」面對執政黨不顧一切保黃的作為，蘇強調：「罷免黃捷，請投同意票。告訴執政黨，我們反對開放萊豬，我們反對你們為了保住黃捷而污衊憲法明定的罷免權！」

(中時新聞網)