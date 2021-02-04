罷捷決戰日倒數 文山伯籲「別讓歹鬼帶頭」

高雄市議員黃捷先前因質詢前市長韓國瑜時翻白眼爆紅，但也挨批沒禮貌，加上弔唁已故議長許崑源擦口紅、表決瘦肉精零檢出時跑票等爭議，遭發起罷免，投票將於2月6日舉行。黃捷選擇與罷捷團體正面對決，但才20幾歲的她自曝，也會感到徬徨無助，一個人邊工作邊哭，甚至曾爆哭2小時。

距離罷免投票只剩2天，黃捷連日來掃街拜票，請託鳳山市民能出來投下「不同意罷免」票，身邊民進黨立委、議員及在地里長一字排開，160公分的黃捷顯得嬌小。經歷韓國瑜、桃園市議員王浩宇罷免案通過後，黃捷的心情也出現轉變。據《鏡週刊》報導，黃捷表示，得知韓國瑜被罷免時很高興，但對於王浩宇被罷免有些意外，發現原來仇恨動員如此殘酷。

民進黨立委許智傑（左）、趙天麟（右）3日陪同黃捷車隊掃街。（圖／摘自趙天麟臉書）

黃捷說，自己從小就安靜又壓抑，最近都累到靠睡前看5分鐘《天竺鼠車車》療癒，但也會彷徨，最近一次是一邊工作一邊哭，難過到了極限，最近也曾爆哭2小時，她向週刊透露，是因幕僚做了一個很不支持她的決定，感覺沒有人挺她、很孤單，但哭完還是要重新振作。

昨（3）日深夜黃捷在臉書表示，本以為2月6日的選戰是沒有口水、謾罵，是個能夠再一次讓鳳山的大家就事論事，好好檢視她兩年問政成績的機會。因此一路以來，除了坦然面對，也都一直保持正面的態度，還有溫暖的鳳山精神，縱使是面臨罷免危機的選戰文宣，都希望還是不要打擾到鳳山人準備過年的氣氛。不過，選戰至今已不是所想像的平和了，但面對這些尖銳的襲擊，甚至是羞辱性的謾罵，仍努力希望，鳳山能夠繼續保有那份純樸與溫暖。

罷免倒數2天，黃捷從早忙到晚，笑說臉都是灰塵了，雖然很艱辛但必須要忍耐，也深深感受到來自四面八方支援前線的戰友們，並喊話「只剩兩天，要再拜託大家，陪我走一下下！」「真的好喜歡大家，好喜歡這份工作」。

支持者紛紛留言喊加油，呼籲「2月6日留下黄捷」「反報復！救黃捷！」，但也有人表示，「妳為何要丟下鳳山市民？」「不要贏了網紅聲量 輸了鳳山鄉親」，更有網友貼出綠營站台的照片說「所以你背後沒有政黨奧援？」要被罷免了才臨時抱佛腳，平常對鳳山有這麼努力就好了。

(中時新聞網)