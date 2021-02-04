雞排妹（鄭家純）近日控訴主持尾牙時，遭主辦方老闆和台語歌手翁立友性騷，但她不打算提告，只是想把自身遭遇說出來，卻遭網友攻擊說謊，質疑她在炒新聞，讓她受訪時忍不住哭了，崩潰問「到底做到哪裡才夠？」而擔任網路主播兼主持人的郭奕均，也發文力挺，讓雞排妹也來留言「辛苦妳了！」

郭奕均認為把「炒熱氣氛」當作「不尊重女性」的藉口，這種解釋真的很讓人憤怒，就像之前的「長榮女大生遭擄殺案」，不少人也馬上檢討被害人，現在雞排妹遭性騷，同樣被質疑和公審，讓她忍不住大嘆「這種事在職場上絕對不少見。」

並表示有踏入職場的女性應該都會知道，有多少男星高層會利用權位和職位，做出不恰當的行為，那為什麼不反抗？她也講出自身例子，剛出社會時，就碰到公司主管會無意間摸她的手，還在聊天時摸她的背，她隱約還能感覺對方的手指在內衣肩帶游移。

但當時郭奕均只是菜鳥，且認為對方應該不可能真的那麼明目張膽，為了顧全大局及自己的職涯，才會忍氣吞聲，並盡量遠離他就好，不過郭奕均最後忍無可忍，向公司相關部門反映，但因為沒證據，無法伸張正義。

「這社會真的有太多這種噁心的人，尤其權位越高的人，越噁心。當然也有清流，但真的不是所有女孩都夠幸運，能夠在初入社會時遇到清流」，貼文曝光後，雞排妹也暖心留言「辛苦妳了！」

(中時新聞網)