高雄鳳山1名少女驚傳遭集體霸凌，影片昨（3日）晚在各大社群平台瘋傳，警方查出該少女疑似偷穿友人衣服爆發糾紛；事後一名霸凌者在臉書社團留言稱，霸凌原因是該少女偷東西1年未還，少女甚至先動手推人，「因為她推了我女友，害扭傷了腳」，他們才動手霸凌，他在留言中表達歉意，「請各位不要在牽連我家人朋友了。」

據了解，這名遭霸凌女學生就讀一所高雄高職，今年曾一度離家出走，借宿在就讀蕭姓女性友人住家，少女疑似未帶換洗衣物，「借」了蕭女衣服穿回家，蕭女極度不爽，質疑少女是偷衣服要求賠償，少女家長獲悉賠了3500元了事。

少女被帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料，霸凌影片遭瘋傳。（圖／翻攝臉書）

孰料，1月22日下午，少女去鳳山打撞球，與蕭女狹路相逢，少女被帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌。據悉，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料，蕭女則在一旁看戲，沒有動手，由於5名加害者為未成年，高市少年隊警方也介入調查，今早將傳喚到案說明。

其中一名霸凌者男學生遭網友肉搜出臉書，臉書的介紹欄位上還寫「平凡的人過著不平凡的生活」，遭許多網友到個人頁面留言砲轟，他之後不堪其擾關閉臉書；不過他先前曾在臉書爆料公社留言稱，「事情經過是那個女生偷了我們東西，已經一年沒還了，跟她好好說話的時候，她玩手機愛理不理的，又推打了我們的人。」

其中1名動手霸凌的男學生稱，該少女偷東西1年未還，少女甚至先動手推人，他才會動手，但多數網友仍不領情。（圖／翻攝臉書）

其中1名動手霸凌的男學生稱，該少女偷東西1年未還，少女甚至先動手推人，他才會動手，但多數網友仍不領情。（圖／翻攝臉書）

據了解，遭霸凌女學生曾「借」了蕭姓友人衣服並穿回家，導致極度不爽，質疑少女是偷衣服要求賠償。（圖／翻攝自臉書）

該男學生還說，他當下有問對方「打妳好嗎？」對方同意後才動手，「我打她是幫我女友出氣，因為她推了我女友，害我女友扭傷了腳，這件事我誠心道歉，請各位不要牽連到我家人跟朋友了。」不過大多數網友仍不領情，痛批他「偷竊可以報警，不代表你們可以動私刑」、「單方面指控有證據嗎」、「事情鬧大才來想理由」。

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