外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方並於本年1月11日簽署設處協議，並於15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。這是第二個在去年成立索馬利蘭代表處之後，第二個以「台灣」為名之駐外代表機構。

蓋亞那合作共和國於1966年自英國獨立，過去與我國未有官方往來，目前有美國、加拿大、英國、瑞士、中國、南韓、印度、巴西、古巴及委內瑞拉等14國及聯合國在蓋國設有大使館。雙方自接觸後進行設處協商，推動各項合作與交流；此外，蓋方未來亦可以同等條件在台設立辦公室，深化雙邊的實質關係。

蓋亞那人口數約為78萬人，2019年之國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6,609美元。蓋國2019年經濟成長率為5.35％，位居全球第三，表現亮眼；據IMF統計，蓋國2020年的預估經濟成長率更可達26.2％。

蓋亞那位處南美洲東北部要衝，係聯繫南美洲及加勒比海的窗口，故加勒比海共同體（CARICOM）將其秘書處設於蓋國首都喬治城，其重要性可見一斑。而加勒比海地區是我外交重鎮，我在加海地區有貝里斯、海地及三聖共5個邦交國，蓋國在地緣上亦屬加勒比海國家，為加勒比海共同體（CARICOM）及加勒比海國家聯盟（ACS）的正式會員，於蓋國設處可增進我在加海地區的連結。

此外，南美洲東北部幅員廣大，除蓋亞那外，尚有有委內瑞拉、法屬圭亞那及蘇利南，我國自2009年9月15日裁撤駐委內瑞拉代表處迄今，在南美東北部未有積極經營，設立蓋亞那台灣辦公室有助未來拓展相關業務並提昇我國的能見度，並推動我與該區域的實質關係。

蓋亞那與我國同樣崇尚自由、民主並尊重人權與法治，自獨立以來，堅持民主體制，去年3月進行國會大選，期間雖有爭議，6月間重新驗票後確認由在野之人民進步黨（PPP／C）贏得國會多數席次，經過協商政權和平轉移。蓋國新政府上任後，積極與世界接軌，採親善友好之外交政策，且與美國關係密切，美國國務卿等政要均曾赴訪，顯示華府對蓋國的重視。

2015年埃克森美孚（ExxonMobil）於蓋亞那外海發現大量原油並開始鑽探，該油田於2019年12月開始營運，日產量預計於5年內可達到75萬桶（約世界排名25，拉美排名第2，僅次於委內瑞拉），該產業成為帶動蓋國經濟成長之主要動力。

蓋國擁有豐富的黃金、鋁土、鑽石、各式稀有金屬礦藏及林木資源，發達之採礦業占GDP約15％，國際貨幣基金（IMF）曾預測蓋國2020年的經濟成長率高達86％，雖然後來受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響而不如預期，但據IMF統計，蓋國2020年的經濟成長率仍可達26.2％。

(中時新聞網)