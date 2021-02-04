市場傳出，美國總統拜登可能願意削減刺激計劃規模，以加速刺激法案的通過，周三四大指數終場漲跌互見，其中費半指數賣壓較沉重、下跌2.12%，其餘三大指數漲跌幅介於-0.02%~+0.12%之間，台積電ADR下跌0.74%。

周三台股加權指數以上漲68點的15,828點開出，雖追價力道保守，但仍守穩在月線、10日線之上，最終加權指數上漲11.27點，收在15,771.32點，漲幅為0.07%，成交金額則為2779.99億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超0.97億元：外資賣超4.71億元、投信賣超0.07億元、自營商買超3.82億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價穩量縮格局，預期在農曆封關前，量能較難再顯著放大。

（2）、均線：指數周三守穩在月線(約15,655點)之上，且短線上已收復1/28向下跳空缺口。

（3）、技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，短線套牢壓力緩解，多殺多風險降低。

櫃買指數周三終場上漲0.13%，收在183.69點，尚未收復月線(185.3點)，目前下檔以整數關卡180點為守。

觀盤重點，台股後續僅剩2個交易日就封關，使得市場買盤追價力道相對保守，短線將處於區間整理格局，現階段逢高可考慮適度減碼，以持盈保泰為操作原則，未來選股方向，可留意高殖利率權值、IC設計、封測、及自行車。

(時報資訊)