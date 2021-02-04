新冠病毒還在肆虐，外國媒體又報導警告另一種病毒─立百病毒可能引發下一波大流行，而且立百病毒人畜共通，比新冠病毒更容易傳播。到底立百病毒是什麼樣的病毒，它對人類真有迫在眉睫的威脅嗎？

包括英國衛報等多家歐洲媒體報導指出，英國和荷蘭政府資助的獨立組織「藥品普及基金會（Access to Medicine Foundation）」，點名立百病毒（英文：Nipah）是下一個可能引發大流行的傳染病種，理由包括：

●潛伏期更長（有病例顯示長達45天才發病）

●傳染物種更多種（豬、馬、羊、狗、貓等）

●傳播途徑更直接（直接接觸病毒，或吃下受污染的食物）

●感染立百病毒會引發嚴重的呼吸道症狀、腦炎，致死率最高可達到75％。

讓專家憂心是，目前尚無有效的藥物或疫苗，可治療或預防立百病毒。

外國媒體的這則報導，引起不少人恐慌，但仔細看報導，到目前為止，全世界近幾年內並沒有任何地方已經發生罹病病例，上一次有病例是在孟加拉，但那也已經是2011年時候的事情。

●連病毒專家都怕 立百病毒從蝙蝠傳給動物、傳給人

立百病毒的自然宿主是蝙蝠。人類感染立百病毒，多半是接觸蝙蝠和生病豬隻等動物的分泌物或排泄物。人傳人主要是透過接觸感染患者的分泌物及排泄物。我國疾管署的資料顯示，台灣至今不曾出現立百病毒的通報病例。

立百病毒的自然宿主是蝙蝠。人類感染立百病毒，多半是接觸蝙蝠和生病豬隻等動物的分泌物或排泄物。(圖/Pixabay 康健雜誌提供)

立百病毒初期的症狀和流感很像，包括咳嗽、喉嚨痛、疼痛和疲勞等，嚴重時會導致腦炎或癲癇，致死率從40％到最高的75％。

立百病毒第一次傳出疫情是在1998年的馬來西亞，當時有100多人喪命。專家研判，當時森林野火和乾旱破壞蝙蝠的棲息地，蝙蝠遷移到養豬場附近的果樹，導致病毒從蝙蝠經由豬隻傳給豬農，疫情一發不可收拾。

孟加拉和印度也傳出過立百疫情，孟加拉從2000年後的10年間爆發11次，造成150人喪命，傳染的源頭，可能和喝了被蝙蝠尿液污染的椰棗汁有關。

●立百病毒無對應療法 病毒專家憂：一旦爆發恐難收拾

泰國朱拉隆功大學醫學院研究員、曼谷紅十字會新興傳染病中心主管蘇帕蓬（Supaporn Wacharapluesadee），進行蝙蝠等各項動物病原體的研究超過10年。她和團隊在去年初新冠病毒疫情爆發前，首先在泰國發現武漢境外的第一例新冠肺炎確診病例，讓泰國當局得以及時防堵疫情。

蘇帕蓬的研究生涯中，抽檢過的蝙蝠多達好幾千隻。寄宿在蝙蝠身上的立百病毒可能引發的疫情規模與嚴重性，讓她憂心忡忡，「目前還沒有任何療法可治療（立百病毒），它的致死率是很高的。」蘇帕蓬說，根據疫情發生地的醫療條件，立百病毒的致死率從致死率從40％到最高的75％。

柬埔寨巴斯德研究所（Institut Pasteur du Cambodge）的病毒學家Veasna Duong研究蝙蝠和立百病毒的關係，同時比對柬埔寨、孟加拉、印度和泰國蝙蝠的生活習性，他發現居民和蝙蝠幾乎是混雜共處，大幅提高人類接觸病毒的風險。

以柬埔寨來說，居民採買的市場內，就有蝙蝠棲息在大樹上，樹下就聚集了攤販。兩個物種之間的距離愈近，人愈容易接觸到帶有病毒的蝙蝠排泄物，「這讓蝙蝠身上的病毒更容易突變，導致病毒的大流行。」

然而蝙蝠對自然生態而言，是相當重要的存在，牠可以協助植物授粉繁殖，還能抵制病蟲害。在尋求傳染病防治對策時，消除蝙蝠絕對不是選項。

●流行病的預防與治療 目前只能靠藥物

世界衛生組織WHO列出16種高風險傳染病名單中，目前有醫療組織和藥廠投入治療研究的只有6種，其中新冠病毒的相關藥品和疫苗研發計劃就多達63種。而我國疾管署列為法定傳染病的SARS 、MERS、裂谷熱病毒（Rift Valley fever）和立百病毒，目前並沒有任何藥廠或組織投入相關療法的研發。

2019年刊登在《PLOS Neglected Tropical Diseases》期刊的研究指出，專家已經找出 150種病毒抑制劑，雖然令人振奮，不過至於何時能開發出新藥，還無法定出時間表。

資料來源：BBC News、World Health Organization、Science Daily、The Guardian

(中時新聞網)