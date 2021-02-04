台灣購買新冠疫苗搶輸50多國，到現在都沒拿到一劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前還批評大國超買疫苗，但其實小國如以色列、新加坡卻早已施打疫苗，以色列接種率逾半甚至成為全球之冠。名嘴黃暐瀚說，台灣疫苗無著，令人心裡有些洩氣，但他山之山可攻錯，與其怪罪誰犯了錯，不如看看以色列怎麼做到的。

黃暐瀚3日在個人臉書上發文說，以色列目前施打率超過國民比例54.7%，已快要接近「人口六成」的「群體免疫」門檻。他分析，夠積極、肯花錢、冷鏈準備是致勝關鍵，讓以色列成為全球新冠疫苗接種率最高的國家。

黃暐瀚引述英媒BBC說法，以色列總理納坦雅胡，親自跟輝瑞藥廠執行長布爾拉，聯繫多達17次，據說為了搶疫苗，還曾一天之內，通過五次電話！納坦雅胡總理承諾輝瑞，會用最快的速度，讓以色列全國865萬人，通通施打完畢，讓以色列，成為全球「施打疫苗」的標竿。

以色列能很快搶到疫苗，肯砸大錢也是原因之一，黃暐瀚指出，在美國輝瑞一劑20塊美金，以色列竟以三倍價錢（一劑60塊美金）來搶購，因為本錢下得夠重，才有辦法在英美大國中搶得疫苗。

輝瑞疫苗須冷鏈設備，以色列也超前部署。為了迎接這金貴的低溫疫苗，以色列將國內主要機場的地底下，改裝30個巨大冷藏設備，足以存放500萬劑的疫苗。飛機一送抵，立刻冰進去。然後，以色列設計一種疫苗小包，低溫、冷鏈，一包裝100劑疫苗，快速送達335個路邊疫苗診所，再指揮民眾，前往定點施打。

以色列搶購疫苗之事，ICU急診醫師陳志金也在臉書提到，根據GPB報導，以色列除了先付訂金以外，主要是和輝瑞簽署了一份「互惠」合約。以色列承諾將會以輝瑞「前所未見」的速度完成疫苗注射；另一方面，以色列國境小、人口900萬、醫療科技發達，承諾提供以國人民的接種資料換取疫苗，對輝瑞是一個很大的吸引力。等於以色列是在幫輝瑞進行21世紀最大型的群體免疫研究。

對於疫苗的初步成效，以色列衛生部和該國第二大醫療機構Maccabi都公布了數據，在注射第一劑後的14天，感染人數與嚴重度都在持續下降，且248,000位已完成注射兩劑者至少一周後，僅66人(0.03%)感染，全數是輕症無需住院，估計疫苗的有效率是92%，與輝瑞公布的95%相當。

(中時新聞網)