簡單易料理的白斬雞是相當經典的家常菜色，同時也經常被用來祭祖，對此就有網友透露，先前拜拜準備了白斬雞，但是家人卻不愛吃，讓他十分苦惱，「不知道還能怎麼變出花樣，比較不會浪費食物呢？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕大方分享隱藏食譜。

原PO在PTT「cookclub板」以「拜拜過後的白斬雞怎麼處理？」為題，PO文透露，因為祭祀關係，準備了一隻白斬雞，可是家人卻不愛吃，只能放回冰箱冷藏，但又擔心放久了不新鮮，不禁好奇「除了做成雞絲飯以外，可以把它弄成三杯雞嗎？不知道還能怎麼變出花樣，比較不會浪費食物呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「加玉米或玉米粒煮湯」、「煮成咖哩雞」、「我家是賣雞肉的，通常吃不完的，我家都紅燒，很下飯」、「雞肉可以做的東西真的很多，胸肉可以煮奶油雞，腿去骨炸一下，加上泰式的醬又變椒麻雞」、「人參雞，人蔘鬚、黑棗、米酒、雞一起下電鍋燉」；也有人建議，一開始就不要做成白斬雞，而是加入蔥、薑、八角煮鹹水，「煮好一樣白亮亮，但是香味倍增！」

也有內行人力推簡單美味的清爽吃法，「把肉撕成絲，配上洋蔥絲，以醬油、麻油、醋、糖、芝麻調味，是非常清爽好吃的沙拉，不過醬汁要自己邊做邊調整」、「將蔥、薑、辣椒切成細絲，鋪在切好的雞肉上，接著淋上熱油、加點醬油，就很好吃了」。

(中時新聞網)