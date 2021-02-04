無黨籍高市議員黃捷今（4）日一早7時，一如前幾天作戰模式，站上街頭與鄉親拜票。

無黨籍高市議員黃捷今（4）日一早7時，一如前幾天作戰模式，站上街頭與鄉親拜票。

無黨籍高市議員黃捷今（4）日一早站上街頭與鄉親拜票，許多盟軍幫忙站台。（柯宗緯攝）

無黨籍高市議員黃捷今（4）日一早站上街頭與鄉親拜票，許多盟軍幫忙站台。（柯宗緯攝）

罷捷投票倒數計時，無黨籍高市議員黃捷今（4）日一早7時，一如前幾天作戰模式，站上街頭與鄉親拜票。今晚她則要與同樣遭到罷免鎖定的立委陳柏惟合體，針對媒體詢問是否有會招來反效果？黃捷直說，彼此惺惺相惜，「我相信沒有所謂的反效果」。

黃捷今早在經武路、建國路交叉口定點拜票，陣仗相當大，民進黨立委許智傑、高市議員邱俊憲、高閔琳、林智鴻及台中市議員黃守達、基隆市議員張志豪、台北市議員林亮君、2046成員吳崢等人陪同下，與路過的人車鞠躬、揮掃致意。

黃捷表示，今天大家都一起來到鳳山，希望鳳山人一定要團結起來，2月6日大家一定要投下不同意罷免票，終止這一場報復性的罷免，全台灣人都在看我們鳳山人的選擇是溫暖，是有智慧的，「陪我們一起度過這個難關，在這裡劃下報復性罷免的終止符」。

針對媒體質疑陳柏惟今晚將站台催票，會不會擔心對選情有反效果？黃捷直說，今天晚上包括台中陳柏惟、立法委員管碧玲都會來到鳳山，全台灣的人不分黨派的都在鳳山集結，希望鳳山能夠團結，我相信沒有所謂的反效果的問題，一定要讓全台灣人看到這樣子報復性、仇恨性的行為，是不會在溫暖智慧的台灣及鳳山發生的。

黃捷提到，自己與陳柏惟方面一直以來都很友好，所以面對到同樣的事情、遭遇，都是惺惺相惜，也希望說可以一起挺過，這時候陳柏惟委員對她伸出援手，用行動給予她支持，真的是非常感謝。

至於罷捷團體明晚將舉行罷捷之夜，黃捷仍老神在在，按照自己步調。她說，一切以防疫優先，所以大型的集會遊行暫時目前都是不考慮的，一樣是會非常用穩健的腳步，一步一腳印來拜託鳳山鄉親的支持。

(中時 )