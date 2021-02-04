台中市一名女子上月26日自陸返台，居檢期間2度找男友來家中過夜，嚴重違反防疫規定遭罰20萬元，而陪睡男友是醫師的消息曝光後，再掀軒然大波，並引爆網友怒火，痛批什麼職業都有老鼠屎，太無言了！知法犯法、惡意違反規定應要開除。

女子返台後進行居家檢疫，隔天就找男友陪睡，遭檢舉後被台中市衛生局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰20萬元，而陪睡男友是名醫師，明知故犯的荒唐行為，更點燃網友心中怒火，砲轟「無言，醫師竟然自己這樣搞」、「老鼠屎嗎？」、「明知故犯該重罰」、「什麼職業都有老鼠屎」、「罰20萬都嫌太少了」。

消息傳到PTT上，許多網友力挺台中市長盧秀燕開罰的決定，並紛紛喊話「知法還犯法應被開除」，「開除這些知法犯法的人」、「知法犯法，這醫生可以炒了」、「這個惡意違反規定一定要開除」、「直接取消醫生資格，防疫當兒戲啊」、「傻眼，建議取消醫師執照，完全沒醫師道德，害人害己」。

根據中央流行疫情指揮中心規定，自1月15日起，居家檢疫者要「一人一戶」，違者可依特別條例處10萬元至100萬元罰緩。台中市衛生局調閱監視器後發現，女子違反防疫相關規定，而男友的醫師身分曝光後，也依規要求這名醫師的服務單位重懲，據傳醫院已有意開除該名醫師。

(中時新聞網)