電玩零售商GameStop股價近期大起大落，華爾街見識到散戶團結的力量，投資人盲目追高的風險也展露無遺。這波狂潮過後，擴大市場參與同時維持金融穩定成為一大課題。

由網路論壇Reddit而起的GameStop散戶狂潮上週達到高峰，單週股價暴漲4倍，大舉放空GameStop的避險基金失血慘重。本週局勢逆轉，散戶買盤如洩氣的皮球，過去兩天GameStop市值蒸發72%，今天股價波動緩和，終場上漲2.7%。

羅賓漢（Robinhood）等網路券商在散戶與空方大戶對作的戰役中扮演重要角色。這些業者標榜金融市場「民主化」，吸引大量散戶聞風進場，股票與選擇權交易因免手續費而暴增，市場波動隨之加劇。

投資銀行KBW首席股票策略師甘農（Frederick Cannon）今天與駐紐約外籍記者簡報時說，這波行情背離基本面，但更多民眾交易、投入市場並非壞事。他相信長遠而言，股價將隨交易雜音減少逐漸回歸基本價值。

甘農分析，GameStop股價暴漲背後除散戶買盤外，也和避險基金互鬥、追蹤指數的被動資金流入相關，市場錯置（dislocation）現象可能持續一段時間。

GameStop擁有5000多家實體店面，在電子商務興盛的21世紀深陷困境，淪為避險基金熱衷放空的標的。過去一個多月，社群媒體集結的散戶買盤愈來愈旺，GameStop股價扶搖直上，引爆的軋空行情讓部分避險基金灰頭土臉，掀起全球關注。

今年初GameStop每股約18美元，上週一度飆上483美元。本週盤勢逆轉後曾跌到74美元，今天以92.41美元作收，年初以來大漲3.9倍。

KBW美國銀行業研究主管麥葛拉提（Christopher McGratty）表示，有些銀行客戶平時就看不慣避險基金放空，但避險基金其實有助於價格發現（指價格正確反映市場供需）、增加市場深度，長期來說對市場有正面助益。

麥葛拉提說，單日股價翻倍肯定無以為繼，遺憾的是，有些投資人因害怕錯過漲勢而追高，避免他們一頭熱的唯一方式就是股價修正。

隨著散戶狂熱退燒，近期隨GameStop狂飆的戲院業者AMC等熱門股價本週都大幅回檔，一度飆上8年高點的白銀期貨價格也在維持保證金要求提高後拉回。

羅賓漢則因上週一度禁止買進GameStop等股票而犯眾怒，遭散戶與國會議員批評，並吃上官司。羅賓漢解釋，限制客戶投資是因交易爆量、後端結算所要求追繳保證金。羅賓漢為此緊急增資數十億美元，本週隨買盤降溫逐步鬆綁投資限制。

這波散戶狂潮未嚴重影響大盤，但多檔股價劇烈震盪、散戶在美股接近歷史高點時投機心態畢露，仍令政壇人士關切金融穩定。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）已要求證券管理委員會（SEC）、聯邦準備理事會（Fed）及商品期貨交易委員會（CFTC）相關官員集會，探討近期金融市場波動局面。聯邦眾議院金融服務委員會預定18日就相同議題召開聽證會。

甘農表示，市場民主化其實很酷，有些Reddit散戶賺錢後買炸雞慶祝，與避險基金大賺後送勞力士（Rolex）腕表相比新鮮許多，「這其實不是壞事，我個人希望主管機關不要插手」。（編輯：高照芬）1100204

(中央社)