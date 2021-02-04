▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

彰化某國中周姓女校長遭爆料校慶當天喝醉酒，在學校大鬧等糗態都被拍下來，送到彰化教育處檢舉，教育處已介入調查，並擬進行懲處。整起事件曝光後，一名自稱是該國中的校友在PTT爆料，該名校長曾多次出言威脅恐嚇教職人員、開老師冰箱等，令人不堪其擾。

彰化周姓校長昨爆出在校內發酒瘋後，又有聲稱是校友的人在PTT八卦板上傳校長發酒瘋的影片，並指控周姓校長過去就有許多不當言行。爆料校友說，周姓校長於去年12月11日校慶當日外出喝得爛醉返校，在校門口、辦公室裡大哭大鬧，影片中可見她喝得醉茫茫，口中還不斷地哭喊「我不是畜生」，嘔吐後隨即以大字形醉倒在地，令在場的教師看傻了眼，該校友說「不說那是校長，我以為是遊民。」

該校友加碼爆料，去年12月2日學校為了改善網路系統，校長曾請幾位老師提出專業建議，但校長認為老師提出的建議有問題，竟要脅寫檢討報告，研議記過，甚至是要求立刻離職。

除此之外，周姓校長過去也曾懷疑老師偷打包吃不完的營養午餐，直接帶校外人士直闖教職員辦公室，擅自打開冰箱，令許多老師認為不受尊重，雖校長事後有解釋，只有開學務處及導師室的冰箱，但老師們對校長長期的脫序行為，都感到很困擾。

該校友無奈說，該校不是明星國中，但裡面有很多願意無償付出的老師，而周姓校長的種種行為無疑是在澆熄老師們的熱忱及用心。對此，彰化縣教育處表示，已接獲相關檢舉，有部分檢舉屬於校長的個人言行，另一部分則屬校方行政事務缺乏溝通，查核後會祭出考績處分，但一切還在調查階段。

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康

★《中時新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

(中時新聞網)