雞排妹（鄭家純）日前自曝主持尾牙時遇到性騷擾，坦言所指的歌手就是翁立友，昨(3日)她親自出面還原始末，外界批評她炒新聞、拿不出證據，她則表示影片並非全程，且鏡頭沒拍到，但公關公司已道歉，她沒打算提告。對此，美女律師賴瑩真在臉書分享這類性騷擾案件若拿不出錄影證據，還可以靠3點補強。

雞排妹昨哽咽回應遭性騷擾事件，她透露翁立友的公司有打給她經紀人，問到底想怎樣，還說願意拿出影片澄清，但雞排妹表示，對方助理雖然有錄影，然而影片並非全程，且對方對她做的動作並非鏡頭能拍到，公關公司已經代替對方老闆道歉，「這就是一個事實」。

賴瑩真律師發文。（圖／翻攝自瑩真律師臉書）

雞排妹透露，過去她曾告過媒體，但整個過程太過噁心，「我不想在這麼痛苦的事情上面，再走一次荊棘之路」，且強調就算她告贏了、甚至因此難過輕生，都沒人會相信，因此沒打算提告。見此，美女律師賴瑩真分享，見網友酸雞排妹真的遇到鹹豬手就該提告，她看到這類言論很無言，打官司本身不僅需要付出時間，還要花金錢成本，生活中常出現這類能對或被告的大小事件，但上法院、打官司不是解決事情的唯一方法。

賴瑩真律師說，她看得出雞排妹一開始不想公布廠商和歌手身分，是因為被迫豁出去了，才導致現在的情況，但若真的沒影片就無從告起嗎？賴瑩真說這類案件若沒物證，還有其他3項可以補強，一是目擊全程證人證詞、二是事發後第一時間接觸受害者的證人證詞、最後是受害者本人鉅細靡遺、陳述合理、毫無矛盾的指證，若內容十分可信，也會作為判決依據，「機率雖然不高，但實務上也有過類似的案例。」

賴瑩真律師也坦言，話雖如此，這類案件在實際訴訟時會遇到十分大的挑戰，也需要相當的訴訟技巧，並非完全不可能成立，最後她更強調：「人家被帥哥摸很開心，又怎麼樣呢？主觀感受就是性騷擾的構成要件，性騷擾防治法第二條規定得很清楚喔」。

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