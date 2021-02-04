高雄有少女遭霸凌，影片上傳社群軟體後，高雄市長陳其邁今天表示，市府第一時間追查，上午將請涉案人到案，強調絕不容忍霸凌，並請教育局對受害者及加害者進行輔導。

民眾昨晚在臉書社團「鳳山人在地大小事」上傳56 秒影片。影片中，一名黑衣少女先被某名男性甩巴掌，接著飲料潑來，少女又遭另一名女子連續打了數個巴掌，一旁有人拿手機錄影鼓譟，但受害少女都沒有還手。

陳其邁表示，影片上傳後，市府立即請教育局及警方追查。教育局除了釐清事實，也會啟動協助與後續輔導受害者，並對加害人進行後續懲處與偏差行為輔導；警方已掌握涉案人等，通知涉案人家屬今天上午帶嫌疑人前來說明。

陳其邁表示，反霸凌一直是他非常關心的事，自己日前與高中生座談時，即指示研考會邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每件霸凌案都能夠更嚴密地處理管制，以防範霸凌發生。

他指出，教育局將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，並再度重申，絕不容許霸凌行為發生。

高雄市教育局表示，第一時間與高雄市政府警察局、各校教官聯手追查，經查遭霸凌者確實為高雄市學生，警方也已掌握加害者數人。

教育局表示，除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啟動必要協助與後續輔導；而加害者仍是在學生，將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

高雄市警察局鳳山分局表示，昨晚11時16分獲報後立即查處，經確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，影片拍攝時間為1月22日，並隨即調閱監視器，並通報少年警察隊共組專案小組查辦。

鳳山分局表示，初查動手毆打有2人、潑飲料3人；被害人父親已帶同驗傷並至鳳山分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。（編輯：張雅淨）1100204

(中央社)