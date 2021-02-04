女學生遭痛甩巴掌(圖片截自爆怨2公社)

高雄傳集體霸凌影片瘋傳 女學生遭連甩巴掌潑灑液體(圖片截自爆怨2公社)

高雄驚傳集體霸凌事件！一名穿黑衣服的高中女學生遭7、8人圍住，輪流呼巴掌、飲料淋頭，影片上傳到臉書「爆料2公社」後，引起網友公憤與心疼，紛紛要求警方出面處理。高雄市府教育局立即請市警局及各校教官聯手進行追查，確認案發地點為鳳山婦幼館，警方事後透過網路IP位置找到PO文者，查出被害人是林姓高中女學生（17歲），鳳山警分局昨晚11時許查出5名加害者，將依恐嚇、傷害罪嫌偵辦。

高市教育局證實林女為市區學生，高雄市長陳奇邁今天凌晨也沈痛表示「絕不容忍霸凌」。經市府調查，遭霸凌的林女今年一度離家，借宿在就讀不同校的蕭姓女友人家裡，因為穿了蕭女的衣服，被對方指控偷衣服與皮包，逼林女要姑姑匯款3500元還給蕭女，成為這起集體霸凌事件的起因。

林女1月22日下午3時許到鳳山打撞球，不料與蕭女狹路相逢，蕭女遂夥同7、8名友人，將林女帶到對面的婦幼館後方角落用飲料淋頭、呼巴掌。霸凌影片一開始，一名男學生猛力狠甩林女一巴掌，其他人接著對女學生潑灑飲料，另一名長髮女子還甩了林女5、6下巴掌，遭霸凌的林女則站在原地不敢吭聲，任由霸凌者凌辱。

影片曝光後，隨即引起網友怒火，紛紛要求警察出面處理，也希望被欺負的女學生沒事「不管什麼原因，霸凌就是不對」、「一群孬種，只敢欺負一個小妹妹」、「垃圾屁孩」、「現在小孩怎麼了」。

警方昨晚透過網路IP位置找到PO文者，昨晚近12時已帶回5人，全案將依違反兒少法、恐嚇、傷害等罪嫌偵辦。遭霸凌的林女父親，也將帶女兒驗傷，對霸凌者提告。

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