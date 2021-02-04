高雄鳳山傳霸凌事件，一名少女遭人掌摑、潑飲料，短短56秒的影片在網路上瘋傳。高雄市議員黃捷表示看了相當心疼、不捨，也拜託大家不要再轉傳影片。不過因罷免案投票在即，也遭酸「雖然要罷免妳，但這件事情就麻煩妳了」，另有人感嘆，為何她這麼努力還要被罷免。

少女站在眾人中間，先是一名男子上前打了一巴掌，接著一杯又一杯的飲料潑向她，隨後又一名女子上前，連打了女孩幾巴掌。影片在網路瘋傳，網友看了氣憤表示「這群小孩一定要抓起來懲罰，實在太過份了」「請家長一定要提告，不可姑息」「現在小孩真的誇張」「太惡劣了」。

高雄鳳山一名少女遭霸凌，黃捷不捨，警方已將相關涉案人移送法辦。（圖／摘自爆料公社）

黃捷得知此事後，馬上和教育局一同了解釐清，目前市府與教育局已經掌握學生情資，會進行相關輔導工作，警察局也已請相關人士到案說明。黃捷在臉書強調，霸凌絕對是零容忍，會持續追蹤後續狀況，也拜託大家，不要再私自轉傳影片，造成傷害。

對於此霸凌事件，黃捷第一時間馬上反應，且PO文時間已接近凌晨0時。網友感嘆，為何她這麼努力在做事還要罷免她，她做錯什麼事了，「這麼晚還在工作」「真的很有效率」。不過也有人酸說，「當百姓一樣可以幫鳳山做事」「希望你最後兩天的任期能瞭解清楚」「要被罷免了才po嗎 平時有作為？」「雖然要罷免妳，但這件事情就麻煩妳了」。

鳳山分局經查，確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，即由偵查隊長率員調閲相關監視器查處，並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經調閱資料確認相關人員身分。本案初查動手毆打2人、潑飲料3人；另被害人父親已帶同驗傷至鳳山分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。

(中時新聞網)