臉書「鳳山在地人大小事」3日凌晨出現一段女學生遭一群人包圍甩巴掌、淋飲料霸凌的影片。市長陳其邁4日凌晨緊急在臉書貼文痛批「霸凌，絕不容忍！」，警方已帶回相關4男5女，依恐嚇、傷害、公然污辱3罪偵辦。

該事件疑似發生在今年1月22日，被害少女疑似與友人有糾紛，遭一群人帶至婦幼館霸凌。1月25日少女在家人陪伴下至警局報案，教育局校園安全事務室26日接獲通報，少年隊則在3日晚間、透過網路巡邏查獲此案。

該影片在臉書社團引發熱議，爾後迅速下架，但已被網友備份。少年隊長王春生表示，經調閱現場監視器及依據少女證詞，循線找來4男5女到案，都是16至19歲的高中生，部分休學。

高市府警局副局長陳書田表示，9名嫌疑人皆移送少家法院和地檢署偵辦。據了解，少女是第一次被欺負，家長已經提告。

教育局長謝文斌表示，由於目前正值寒假，校安通報寫的又是一般鬥毆事件，學校在查處上相對沒有那麼容易。謝文斌坦言此事件應該更嚴謹處理，有檢討空間，教育局會當成案例，後續加強督導。

陳其邁強調，市府已在第一時間追查。教育局除了盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導。加害者仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬4日上午帶嫌疑人前來説明。

陳其邁表示，1月28日與高中生座談時，即指示由研考會，邀集律師、教育學者成立市府層級的校園凌處理小組。教育局也將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映。

據了解，被害少女疑似在借住女同學家中時、未經同意穿了女學生衣服，事後穿了有金錢糾紛，在鳳山被堵到，被帶到婦幼館施暴。疑似施暴男學生的臉書被網友灌爆，男學生還留言「事情經過是那名女生偷了我們東西，一年沒還，跟她好好說話時她還玩手機愛答不理。我提議說打妳好嗎？她也說好。接著我打她是因為幫女友出氣」，男學生還求網友不要牽連到他家人朋友。

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(中時 )