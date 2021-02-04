"one of my biggest goals is to come here and soak everything in and enjoy it."



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隨著NBA發展聯盟新球季將於11日在奧蘭多隔離泡泡開打，官方推特4日推出強打「林來瘋」的宣傳影片，林書豪不僅在影片當中述說自己強烈期望球季開打的心情，更強調自己的心情感覺就像菜鳥，豪哥的官方定裝照也在今天曝光。

「我很興奮，但不認為這些是理所當然的事情，我現在最大的目標之一，就是來到這裡學習一切，享受這個過程，」林書豪在影片中說，「雖然這是我職業生涯第11個賽季，但我感覺還是像一個菜鳥球員，因為一切感覺都不同了。」

「我會擁抱全新的環境，這是一次很大的挑戰，每一個人都希望能在燈光下打球，我渴望很快走上球場競爭，」林書豪說，「這裡有很多優異的年輕球員，天啊！他們真的很出色，也希望表現能被看到，我相信來這裡打球將很興奮刺激。」

林書豪所效力的聖克魯斯官方推特，也在今天貼出豪哥上季在大陸CBA打球的菁華影片，代表無論是發展聯盟或聖克魯斯都很期望豪哥可以再次發揮過往的高人氣，引發外界關心11日即將開打的新賽季，但不知道台灣球迷是否有機會能看到比賽直播。

(中時 )