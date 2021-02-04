投資人消化新一波企業財報，周三美股道瓊指數與標普500指數微升，為連續第3個交易日收高，那斯達克指數回落。谷歌母公司Alphabet上季業績表現強勁，激勵股價站上歷史新高。

美國人力資源服務公司ADP公布，繼去年12月下滑之後，美國民間就業於1月反彈成長17.4萬人，遠超出市場預估的增加5萬人，以及美國供應管理協會（ISM）公布美國1月服務業活動急升至近兩年新高，亦為美股帶來支撐。

周三收盤，道瓊工業平均指數上漲36.12點或0.12%，為30,723.60點。

能源股與通訊服務股上漲帶來支撐，標普500指數收漲3.86點或0.10%，為3,830.17點。

那斯達克指數跌2.23點或0.02%，為13,610.54點，亞馬遜股價下挫帶來拖累。

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股飆漲4.27%，漲幅最大，其次為通訊服務股漲2.06%。

Alphabet大漲7.3%，為標普500指數帶來最大的提振。受惠於谷歌廣告業務強勁復甦，Alphabet上季營收年增23%，表現優於市場預期。

根據Refinitiv周三公布的數據，最近Alphabet與其他公司發布的財報優於市場預期，標普500指數成份股有望在2020年第四季實現獲利增長，打破這場大流行病將導致單季獲利再度下滑的預期。

CBOE波動性指數進一步下跌。在歷經近來的交易狂潮後，GameStop與其他社交媒體熱門股的劇烈波動開始回穩，GameStop股價收盤僅漲2.7%。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，證券即時資訊（broad tape）仍然強勁，最近散戶交易活動可能持續一段時間，我不知道是否會有相同的強度，但很難保持這種強度，我們可能看到的是散戶協同對某些個股進行集體行動。

美國財政部長葉倫本周將召開高層會議，與會者包括美國證券交易委員會與聯準會的主要官員，以討論散戶炒作GameStop、白銀和其他社交媒體熱門股所引發的市場動盪。

彭博新聞報導，消息人士透露美國證券交易委員會正在審查社交媒體上的貼文，以尋找最近GameStop等公司股票交易狂熱背後可能存在的詐欺跡象。

亞馬遜下挫2%，拖累那斯達克指數收黑，並使大盤漲幅受抑。亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）意外宣布辭職，澆熄投資人對該公司優異季報表現的樂觀情緒。不過，分析師對雲端運算部門主管升任亞馬遜執行長的人事安排抱持正面看法。亞馬遜上季營收達1255.6億美元，首度突破千億美元大關，且獲利幾乎較市場預期還高出一倍。

(時報資訊)