銅箔基板廠—騰輝-KY(6672)因宅經濟持續發酵，且車用產品出貨放量，1月合併營收5.23億元，月增16%，創下單月歷史新高，展望2021年，騰輝-KY專注利基於高毛利產品，自動駕駛、雷達、5G天線、MINI LED等應用，騰輝-KY積極布局超高頻產品以及面板背光技術，長線營收及獲利動能可期。

去年全球因疫情影響，海外工廠無預警停工，加上新台幣強勢升值，騰輝-KY在訂單減少及成本提高情況下，營收獲利稍有下滑，不過去年第4季開始，由於原材料缺貨效應及市場供應緊張狀況，且宅經濟爆發，下游廠商開始大幅增加拉貨力度，騰輝-KY去年12 月營運開始轉好，營收回到4.5億元以上，今年1月更高達5.23億元，突破5億元關卡，創下單月歷史新高。

在電動車等車用產品部分，騰輝-KY在汽車市場高端散熱材料享有盛名，除LED車燈的市場滲透率逐年提升，今年更一舉在各項插電式混合電動車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV)以及純電動車(Electric Vehicle, EV)拿下多項終端應用，例如：車載充電器(On Board Charger, OBC)、電子控制系統、動力方向盤等，國外知名品牌 BMW i3/i8、Porsche 800VDC、VolksWagen MQB,標緻、雪鐵龍以及中國品牌帕薩特、邁騰、探岳、歐寶、吉利等都是應用車款，公司亦是Tesla的上游材料供應商，看好未來智慧電動車趨勢，將成為公司維持高營收動能最大引擎。

騰輝-KY表示，目前訂單滿載，農曆春節預計不停工、不停產，滿足客戶訂單並為接下來增加新的電動車終端應用提早做準備。

展望今年，騰輝-KY表示，公司將更專注利基於高毛利產品，在經過產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。自動駕駛、雷達、5G 天線、MINI LED等應用，公司積極布局超高頻產品及面板背光技術，長線營收及獲利動能可期。

(時報資訊)