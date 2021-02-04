牧德(3563)公布109年財報，每股盈餘為15.02元，公司董事會決議去年下半年每股配息9元，牧德1月合併營收約2.06億元，月成長11.55%，年減2.29%，5G推波助瀾，PCB需求轉強，牧德積極爭取主力客戶高階製程擴產需求，且110年新產品驗證結果皆已開出，將成推升營收的主力。

牧德109年合併營收為23.97億元，營業毛利為15.19億元，年減7.26%，合併毛利率為63.38%，年減1.06個百分點，稅後盈餘為6.6億元，年減22.54%，每股盈餘為15.02元。

牧德表示，109年每股盈餘15.02元，低於108年每股盈餘20.01元，主要是因匯損約6800萬元、應收帳款逾期提列約6500萬元、研發增加支出約2600萬元及股本增加約5%，其中應收帳款提列6500多萬元乃依公司會計政策提列，待收回後可回沖在110年度帳上。

牧德董事會亦決議去年下半年以資本公積配發現金股息9元。

牧德科技預計於2月25日召開例行法人說明會，說明今年營運展望；在5G推波助瀾下，PCB需求轉強，產業紛紛提出擴產計畫及產業升級因應，牧德也積極爭取主力客戶高階製程之擴產需求，且110年新產品驗證結果皆已開出，將成推升營收的主力，目前能見度尚屬樂觀在載板、硬板、軟板等多方銷售挹注下，可望帶動營收成長。

(時報資訊)