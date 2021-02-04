金曲歌王翁立友日前遭雞排妹「鄭家純」指控，在尾牙活動涉嫌性騷擾，事件持續延燒引發各界關注，翁立友昨發聲明力挺雞排妹走司法途徑，雞排妹則不領情、冷淡回應：「對方想做什麼，不關我的事」，而與翁立友相識超過20年的音樂製作人孔鏘，則向媒體談到翁立友近況。

翁立友和孔鏘是擁20年交情的好友，翁立友近日身陷性騷擾疑雲，他與雞排妹連日來各說各話，宛如羅生門，根據《自由時報》報導，孔鏘語帶不捨向媒體表示，自己私下有安慰翁立友，孔鏘認為：「觀眾跟讀者最需要的是真相」，孔鏘也鼓勵翁立友出面開記者會，把事情解釋清楚。

孔鏘力挺翁立友，認為他不會做出踰矩行為，並表示：「立友私下都很害羞、靦腆」，孔鏘進一步表示，這次的事件應該是在台上開玩笑，而翁立友原本預計年後要推出新專輯，如今遇到性騷擾風波，對此，孔鏘則低調表示：「感覺立友也很無奈」，不確定發片是否會受影響。

雞排妹昨出席戲劇記者會，並親上火線談性騷擾始末。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

其實翁立友昨有發布親筆簽名的聲明和親口語音，翁立友強調：「潔身自愛是我的信念」、保護女性是大家的責任，力挺雞排妹提出告訴「是非黑白，應該是要由司法來做公平正義的主持」，不過，雞排妹則不領情、並冷淡表示，她只是把當天發生過程如實陳述「對方想做什麼，不關我的事」。

(中時新聞網)