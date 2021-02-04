【愛傳媒葉毓蘭專欄】有關2月3日自由時報報導「獨家》協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」乙事，強烈影射本來人介入，完全為不實指控、子虛烏有。

自由時報報導「獨家》協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」，文內雖未明確指稱向移民署遊說的立委，但文中影射「該遊說的立委具警界背景的國民黨立委，移民署官員多數畢業於中央警察大學，有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難。」云云，立法院第10屆立法委員中符合上述說法者唯有本人，此文一出，已有臉書網友直指本人。

我於110年1月25日在臉書貼文評論政府機關處理有關向華強先生聲請依親留居乙事，但純粹是因為自由時報不久前有關向華強案的報導引用警總資料，有人跟我反應，政府部門盡量不要使用還沒有解密的資料，尤其是戒嚴時期的警總資料。

我們都知道，在那段時期情治單位的資料有時會陷害忠良，一定要謹慎使用。我自己當年在讀警官學校的時候，因為情治單位說我的大哥生前在日本時曾參加過台灣同鄉會的活動，國安局把我列入黑名單，我的大哥卻早在我進入警官學校前就已經車禍過世，不僅死無對證也無從查證。因此，我對那段特殊時期的特殊資料非常在意，才會發文提醒。

但從未針對本案向移民署任何官員遊說，或「要讓它過」等情，自由時報未向本人求證，逕依不實指控，刊登報導，本人深表遺憾。

本人力爭公平正義，不能縱容媒體不實報導，造成名譽受損。媒體罔顧基本人權的霸凌文化，已經不能納入言論自由的保護範圍內，即使是小蝦米，還是要鼓起勇氣爭取公平正義，呼籲媒體對新聞報導、事實陳述應詳盡查證、忠實客觀，不可隨意攻訐、杜撰，媒體應有強烈的社會責任，希望自由時報能澄清並表達歉意，以還本人人格清白。

若12小時內未道歉，本人4日早上0930正式提告。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)