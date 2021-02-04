【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】國民黨團3日上午召開記者會，痛批蔡英文總統果然如密件內容，強撤中天新聞台執照，以各種行政手段讓有意申請52台新聞頻道的系統業者知難而退；強塞收視率低的華視進到52台便於掌控，國民黨團給蔡政府最嚴厲的譴責。

中天新聞台去年底自52頻道下架，華視、台視及寰宇都一直爭取進駐頻道，近日傳出， NCC主委陳耀祥多次找系統業者喝咖啡，系統業者中嘉撤回寰宇新聞台申請案，等於「一切按著劇本走」，如同去年5月16日府曝光的密件中所述。

總召費鴻泰表示，去年5月16日曝光的總統府的密件指出，「NCC主委有陳耀祥擔任比較聽話，委員補提名王維菁及林麗雲2人可以配合處理中天」，現在回頭看看，這是總統府、行政院在「私設刑堂」。

書記長鄭麗文表示， 自從中天新聞台遭NCC粗暴撤照，到陳耀祥毫不避諱地把公廣集團的華視送作堆，其過程中，即便是系統業者如中嘉提出寰宇新聞台申請入主52台，NCC從速審到慢審，技術性要求業者補件、再補件，在民不與官鬥的不滅定律下，中嘉知難而退撤掉寰宇申請案，NCC成功地為華視入52台鋪上「紅毯」，一如去年5月16日總統府所曝光的密件內容，一切按著劇本走，蔡政府的黑手直接伸入第四權進行掌控。

首席副書記長陳玉珍表示，NCC膽敢將手伸進民間商業行為，連掩飾都不必，這就是民進黨的本質，當年高喊黨政軍退出媒體，執政後，不同意、不喜歡的媒體，直接撤照、請業者喝咖啡、申請程序上刁難、不斷要求業者補件到令其知難而退，即便是輿論大力批判，蔡政府高層仍舊一意孤行，造成媒體業的寒蟬效應。

立委賴士葆則表示，在上個會期審查前瞻預算時，發現NCC編列155億元「退佣」給電信業者，陳耀祥說為了讓5G基地台建置加速、加量，從由原規劃1.6萬座增加到3.9萬座左右，就要補助五大電信商155億元，其實都是唬人謊言。賴士葆指出，華視的收視率非常低，上架費才1800萬元，必較其他台的上架費動輒億元起跳，NCC竟然經然睜眼說瞎話，讓華視進駐52台是商業行為，這是把全民當3歲小孩在騙嗎？賴士葆表示，NCC會如此強硬塞華視到52台，其實就是民進黨著眼2022、2024大選，避免重蹈2018縣市長敗選的覆轍，及蔡英文避免提前跛腳，全面掌控媒體，這是中華民國有史以來新聞自由最沉淪的一刻。

(中時新聞網)