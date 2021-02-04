聯新國際醫院總院長張煥禎4日在桃園市防疫會議受贈時說明，強調「我們絕對不是那家醫院」。（賴佑維攝）

繼衛福部桃園醫院疫情發生後，「平鎮某醫院」引起外界關切。聯新國際醫院總院長張煥禎4日在桃園市防疫會議受贈時說明，強調「我們絕對不是那家醫院」。張煥禎說，外傳那家醫院有院內感染、醫護染疾、不乾淨，但聯新沒有任何院內感染。

桃園市防疫專案會議4日舉辦，群聯電子股份有限公司捐贈超紫光滅菌機器人1台給聯新醫院。張煥禎說，守護第一線是桃園、醫護本分，感謝市府的支持，也讓他有機會說明。

張煥禎表示，過去一個多禮拜都被誤傳，但聯新不是第2家桃醫。對外傳某醫院有院內感染、醫護染疾、不乾淨，讓醫院住院患者、醫護人心惶惶。張說，聯新一直都是乾乾淨淨，都還是一切如常營運。院方也接獲很多電話詢問，但醫院肯定、誠實回答「我們不是那家醫院」。桃園市長鄭文燦也說，聯新就是聯新，不是那家醫院。

此外連江縣政府捐贈馬祖酒廠出廠的防疫用600瓶，由連江縣縣長劉增應代表捐贈，立委陳雪生及連江縣議會議長張永江共同見證。鄭文燦說，兩地是姊妹縣市，過去6年推動很多馬祖桃園交流活動，兩地市民縣民感情很好，而過去兩岸對峙年代，金門、馬祖是前線，為此承擔很多苦難。這次防疫桃園也是前線，承擔1／3病患，但是桃園防疫、醫護團隊從來沒喊辛苦。

鄭文燦又說，前線是非常沉重的名詞，「我們還是擔起來」。他表示，馬祖長年是前線，責任更重，感謝馬祖捐贈。劉增應則表示，對於桃園擔起防疫前線，馬祖能感同身受，也感謝桃園市府、醫護，守護民眾健康。

(中時 )