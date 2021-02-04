導電漿料大廠勤凱（4760）公告1月營收為1.35億元，已連續五個月創下單月歷史新高紀錄，並較去年同期成長66.81％。勤凱表示，受惠於被動元件整體拉貨力道續強，加上太陽能產業發展有成，公司出貨規模持續增加，營收亦逐月成長，目前訂單需求仍高，並預計農曆春節將提前開工生產，以因應市場需求。

勤凱表示，從去年9月開始單月營收站上億元水準之後，營收連月走高，顯示公司近年深耕客戶有成，單月營收規模已穩定保持在億元以上，並持續往上攀升。第一季為傳統淡季，今年車用、5G手機等需求仍持續強勁，看好被動元件市場規模隨之擴大，將有利於公司在旺季時有亮眼表現。勤凱除了與國內各大被動元件廠密切合作外，今年將更著重在海外市場的拓展，目前已在韓國市場拿下穩定訂單，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機，創造成長空間。

受惠於MLCC、晶片電阻、Molding Choke等被動元件需求大增，連帶相關導電漿料出貨高成長，勤凱過去出貨主力為電容及電感導電漿，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，帶動公司營收規模繼續擴大。

而隨著綠能產業的發展，勤凱的太陽能背銀導電漿料產品特性佳，已獲多數台灣太陽能電池廠使用，並已成為客戶的主要供應商。公司樂觀看待太陽能的成長態勢，預期出貨量將能穩定攀升，今年也將積極開發東南亞市場，期待對公司業績成長的貢獻能將進一步提升。

此外，公司亦佈局半導體及LED封裝之新市場開發，並積極研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding 及散熱應用，期待開拓除了被動元件及太陽能以外的市場應用。

(工商 )