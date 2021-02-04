韓國貿易投資促進局（KOTRA）4日表示，在各國貿易保護主義加劇下，韓國2020年出口也遭到來自全世界貿易夥伴們前所未有的進口當地限制。

此報告顯示，截至2020年底止，韓國出口受到26個國家高達228項進口法規限制，比2019年同期更增18項。同時，這也是針對韓國這個亞洲第四大經濟體，最多數量一次的進口韓貨管制。

這兩百多項玲瑯滿目限制，包括反傾銷稅，反補貼關稅與對懷疑事項立案調查保障措施等。

出口韓貨遭進口國管制的規範走有增無減，從2015年166項增加至2017年187項。

根據統計，2020年期間韓國涉及反傾銷案就高達164起，保障當地措施與反補貼關稅也分別有54件和10件不等。

若按產品分類，世界各國對韓國出口的鋼鐵與金屬項目最為嚴格，有110件遭當地政府關注。其次是化學製品的53件，塑膠與橡膠製品的19件。剩下則是紡織類產品，電氣與電子用品以及機械類等。

目前，韓國出口至美國限制最多有46項，印度對韓貨限制第二達33項，依序為中國大陸16個項，土耳其14項與加拿大13項。據悉，光是2020下半年，韓出口貨就受到18項，各國政府新採取的進口限制調查。

此報告指稱，隨著各國政府爭相投入綠色與數位經濟來看，預測韓國2021年可能會面臨著只會多而不會少的貿易障礙與當地進口限制。

(時報資訊)