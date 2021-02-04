美麗的櫻花幾乎可以說是日本春天的代名詞，而櫻花從開花到凋謝短短兩周的花期，也讓日本人每到櫻花季節就開始瘋狂追趕櫻前線，日本一年四季風景都有著不同的韻味，但是絕對不能錯過櫻花盛開的日本風情。

每逢一月，日本幾個知名的旅賞櫻網站會開始發佈當年度的櫻前線預測開花期供參考，從最早盛開的沖繩，一直到五月份的北海道，日本櫻花之多可以讓人感受到日本人有多麼熱愛櫻花。而櫻花從花苞開花，一直到滿開到凋謝，只有短短的兩周，因此，想看到盛開的櫻花也需要一些運氣。

春天，日本各地都會有許多櫻花季的相關活動，東京眾多賞櫻景點，也是賞櫻的最佳去處。東京的熱門賞櫻景點，除了有著高達70種櫻花品種的新宿御院，以及不需門票就可進入的上野公園外，有著不一樣風情的目黑川櫻花祭，也是許多人的最愛。

目黑川櫻花祭（圖／EVENT365生活誌提供）

東京櫻花花期大約為3月下旬到4月上旬，每年櫻花季期間在中目黑便會舉辦目黑川櫻花祭，中目黑有許多充滿特色的文青小店及咖啡店，平時就是許多觀光客喜愛的漫步景點，而到了櫻花季節時，沿著目黑川盛開的櫻花，及散落目黑川的櫻花花瓣，把整個中目黑染成一片粉紅........(未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)