金融市場「本多終勝」原則難撼動，美國爆紅股、連鎖電子遊戲零售商店GameStop(代碼GME)暴漲暴跌後，散戶慘痛遭遇是最好例子。19歲荷蘭大學生歐斯特林克(Evan Oosterink)去年12月響應號召進場，上個月又加碼8000歐元，相當於前後投入近30萬台幣，但在跟隨散戶的大戶、做多機構獲利了結後，賠到帳戶餘額只剩30歐元(約1040台幣)。

去年開始在全美最大網路論壇Reddit股板WallStreetBets(華爾街博弈，簡稱WSB)有人號召針對GME等長期被做空機構放空個股發動軋空攻勢後，GME從1月12日收盤19.95美元飆漲至上周四(1月28日)盤中曾創下481.99美元天價。

許多中立分析師指出基本面欠佳的GME合理股價不過12.5美元，也陸續有報告、報導解讀，GME能爆漲不只散戶出力，而是有投機者、大戶趁勢進場，他們在達到高點後就開始離場，上周四收盤價相較周三347.51美元便已暴跌44.29%，但WSB板依然有人呼籲抱股不放，而隔天收漲67.87%重回325美元又給散戶錯誤樂觀期待。

不過本周GME股價開始崩盤，連日都數度觸發跌多熔斷，周二(2日)收盤價剩90美元，相較才3個交易日前盤中高點跌幅高達81.33%，即使周三(3日)收漲2.68%至92.41美元，盤後依然承壓，已跌破90美元。

歐斯特林克和許多參與軋空潮的散戶一樣，只是看了WSB網友喊聲就進場，對於GME了解僅是「某間可以買到所有你想要遊戲的美國遊戲公司」(註：GME為遊戲零售商，並非開發商)，他動用的資金來源大部分是父母多年積蓄和自己的學生貸款，如今血本無歸。

如果歐斯特林克在上周高點、甚至是周五回彈時賣掉股票，可以賺到和美國人年均收入一樣多的錢，他卻選到一個糟糕結果，而且可能更糟的在後頭。不過他發文同時還是附上火箭、鑽石之手的表情符號，用論壇上黑話表明自己不會賣掉GME股票。

受訪時歐斯特林克表示，對WSB熱愛就像宗教信仰，他在房間上自製迷因(meme，或稱媒因、文化基因，人與人間透過模仿傳播的思想、行為、風格)圖，主視覺是曾替GME和WSB說話的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)，馬斯克頭上就是GameStop的LOGO，而在馬斯克左右分別是耶穌基督、聖母。他的信仰似乎就是眾多聚集在WSB股民縮影。

(中時新聞網)