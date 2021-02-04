罷捷投票選情進入白熱化，罷免黃捷總部今（4）日喊出，「黃捷下台，萊豬不來」口號。罷捷總部發言人徐尚賢直說，綠營全黨救黃捷，「黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰」，強調若能順利把黃捷罷掉，蔡英文就會被迫收回萊豬進口的行政命令，鳳山人的一票可以讓全台灣老百姓不必被迫吃萊豬。

徐尚賢認為，開放萊豬是蔡英文一個人的決定，當時連民進黨立委都不知道，但決定開放嚴重威脅人民健康，又換不到美國的任何回饋，什麼BTA和國際地位都沒有，於是反萊豬民怨沸騰，這時候蔡英文卻決定用盡全黨力量，為一個萊豬議員護航，這不但擺明想和人民對著幹，更想藉護捷成功讓自己免於跛腳。

針對蔡英文下令「保捷」，徐尚賢痛批，民進黨上至總統，下至市長、立委、議員、綠媒、側翼、網軍已全部投入這次救捷行動，綠營耗費這麼大資源來救一個小議員，很明顯黃捷就是個「萊豬議員」，若真的被罷掉就會直接證明蔡英文決定進口萊豬犯了大錯，導致民憤洶湧，民進黨用盡全力也救不下來。

徐尚賢分析，黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰，若連黃捷都被罷，那麼在立法院舉手護萊豬的民進黨立委不怕被罷嗎？民進黨員自主性很強，在「隨人顧性命」之下，難道不會要求蔡英文停止萊豬進口，以息民憤，以求自己免於罷免、保住職位嗎？「黃捷被罷，群雄逼宮」的戲碼，難道不會上演嗎？

他認為，屆時蔡英文迫於內部壓力，一定會收回成命，否則她不但跛腳，還會馬上面臨眾叛親離的命運。蔡英文若要做出停止萊豬進口的決定，程序上很容易，她當初是行政命令開放，停止也是一紙行政命令就可以搞定。

「罷捷是終止萊豬進口最快的路！」徐尚賢指出，只要罷捷成功，就能讓民進黨民代為求自保而逼迫蔡英文，萊豬就會停止進口。所以全台灣人民能否不必被迫吃萊豬，就看鳳山鄉親能不能把黃捷罷掉。希望鳳山人一定要站出來，投「同意」罷免黃捷一票。

(中時 )