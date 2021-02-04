110年加強重要節日安全維護工作正式啟動，新北市政府集結警、消、義警、民防等協勤民力的總動員，在密集勤務規劃下，於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務工作，以確保春節期間社會治安良好及交通順暢等，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節。

110年春安工作正式啟動，林口警加強治安交通為民服務。(戴志揚翻攝)

林口警分局長陳保安表示，本次加強重要節日安全維護工作，將從2月3日22時開始至2月18日0時為止，為期15天。

今年警方以治安平穩、交通順暢及民眾安心，為三大主軸，於春節期間警方將加強犯罪偵(預)防、維護交通順暢、立即回應民眾需求，展現共維社會治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，偕同林口警分局協勤民力堅守崗位，發揮整體力量，持續提供便民作為，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾能夠安全、安心過好年，方能符合民眾的期待。

林口警分局於110年加強重要節日安全維護工作首日同步擴大臨檢，共計查獲侵占案1件1人、竊盜案1件1人、跨境走私運輸第二級甲基安非他命案1件16人及不能安全駕駛、過失傷害通緝犯2名，繢效良好。

(中時新聞網)