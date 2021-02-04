陸媒《環球時報》4日引述外媒報導指出，如何應對崛起的中國，是美國新政府面臨的一大問題。許多美國人認為某種形式的圍堵，並不可行。

英國《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃爾夫2日發表評論文章「圍堵中國是不可行的選項」指出，由某匿名「美國前政府高官」撰文認為，為應對中國試圖取得全球主導地位的威脅，美國須捍衛一系列重要利益。但同時要應對共同的全球威脅，特別是氣候變化。這些目標不可能實現，理由有三：

首先，中國是比蘇聯強大得多的對手，擁有遠更成功的經濟、更具活力的科技產業、更多人口、更有凝聚力的政體和更有能力的政府。更重要的是中國的潛力。目前，中國人均產出（按購買力平價計算）是美國的1／3──2000年為8％，是歐盟的一半。若到2050年這一數字只上升到美國的一半，那意味著中國經濟規模將與美國和歐盟之和相當。

其次，中國經濟高度融入國際。盡管這會造成脆弱性，但也增加了中國的影響力。中國市場對全球眾多國家產生磁吸力。正如新加坡學者馬凱碩強調的，大多數國家都希望與美中保持良好關係，不願意重美輕中。

最後，過去20年、特別是過去4年裡，美國破壞了自己在理智、正直、可靠、甚至遵守基本民主準則方面的聲譽。這點很重要，因為在這場美中競爭中，盟友至關重要。美國過去常揚言讓中國做「負責任的利益攸關方」。但在經歷了「單極時刻」的狂妄、伊拉克戰爭、金融危機和川普任期後，美國算是個負責任的利益攸關方嗎？

沃爾夫強調，美中關係會有很多競爭，但也必須有深入合作。在意識形態之爭中，西方自由民主仍更具吸引力。他們面臨的真正挑戰並非中國，而是在自己國內恢復這些價值。

此外，香港《南華早報》報導，新冠疫情使美國更加依賴中國，脫鉤機會減少，拜登政府似乎想延續川對華政策的諸多方面，但華府限制中國的空間已大大縮小。由於疫情影響，美國現在更加依賴中國，而非相反。華府最有可能的貿易策略是要求中國增購美國商品，而這只會進一步加強兩個經濟體的融合程度，並成為中國在其他方面與美國談判的籌碼。

(中時 )