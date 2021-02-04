農曆年前封關交易倒數剩下二日，台股加權指數4日開低在15,697.75點，下跌73.57點，權王台積電（2330）開低在626元，在長假之前，市場獲利了結的賣壓沈重，台股早盤大跌逾百點，指數回測月線15,677點。

美國科技巨擘繳出強勁財報、油價上揚激勵能源股，使得標準普爾500指數小幅攀高，但亞馬遜走軟仍壓抑市場走勢。

道瓊工業平均指數2月3日上漲0.12％（36.12點）、收30,723.60點。那斯達克指數下跌0.02％（2.23點）、收13,610.54點。費城半導體指數下挫2.12％（64.45點）、收2,982.87點。

統一投顧指出，美國新財政紓困案有新眉目，美股散戶投機熱潮消退，使美股回穩，台股本周也上演V型跌深反彈。不過，考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，目前台股僅剩二個交易日就封關，指數15,800點以上高檔解套賣壓沉重，將壓抑指數表現空間。

統一投顧建議，慎防風險及持盈保泰，操作策略維持逢高減碼。選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

(工商 )