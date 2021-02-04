科思創（Covestro）宣布加入由聯合國婦女署（UN Women）及聯合國全球契約（UN Global Compact）之共同倡議《女性賦權原則Womens Empowerment Principles》，簡稱WEPs，以促進性別平等。該原則包含七項指標，引領參與此倡議之企業，得以增進女性於職場或社會中的權利。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，我們非常樂於支持《女性賦權原則》。這些原則將協助我們推動性別平等之議題，並更加彰顯我們『We are 1』的企業文化，同時也將促進永續、創新和生產等面向。

科思創的企業文化，是根據公司所定義的價值觀和相應的具體行為，同時也是整體策略的基礎，即所謂的「We are 1」。科思創全體同仁和管理階層之間，透過不斷改善及調整其合作方式，共同致力於強化「We are 1」之精神。

目前全球共有超過4,250家企業共同加入WEPs之簽署，而科思創正是其中歐洲化工產業中首批簽署的企業之一。因此，科思創正全力將WEPs所包含之理念實踐於公司治理之中，內容包含同工同酬、提倡性別平等、針對性別敏感度之相關措施處理以及營造性騷擾零容忍的職場氛圍等。舉例而言，科思創大力支持職場上的女性專家學者，並致力於提高和推動女性投入STEM領域(科學、技術、工程、數學)之比例。

科思創全球人力資源負責人Wolfgang Miebach表示，多元、平等與包容三者在科思創扮演著重大角色。因此，簽署《女性賦權原則》即是促進性別平等的絕佳機會。

科思創已於一年多前開始遵守，由德國政府於2021年1月所通過之針對職場女性於上市公司董事會和具有同等決定權之公司之相關強制性要求的法律草案。迄今為主，管理董事會中，女性占比已達25％，由此可見科思創對於性別平等議題的重視。

對於科思創而言，多元、平等與包容不僅是驅動創新的動力，更是穩固整體業務的策略，並體現企業文化與精神的一部分。為了進一步奠定公司未來發展目標及多元與包容之理念，來自不同領域的眾多同仁共同投入多元與包容（D&I）委員會，透過計畫籌備和具體行動，實踐科思創對於多元與包容理想。因此，科思創也將持續推廣此理念並以此作為組成企業文化的重要成分之一。

(工商 )