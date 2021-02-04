全聯進口餅乾被貼綠色貼紙，一名網友分享，小孩注意到此事後，一直很好奇背後的原因，原PO好奇撕下貼紙後，只見下面是個英文標章，貼文激起網友的好奇心，一位神人指出，那是菲律賓的食品強化計畫的標章，強調洋蔥圈有維生素A，但在台灣的食品法規規定，不可以特別標示食品或營養補充品的功效或療效，所以特別用貼紙蓋掉。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》PO文詢問，為什麼洋蔥圈餅乾的左下角處，會貼上一個綠色貼紙？從照片中可見，看起來超普通的綠色包裝洋蔥圈，左下角處貼了一個淺綠色的圓形貼紙。

女網友忍不住撕開綠色貼紙，只見下方是個英文標章，但看了也沒搞懂是什麼，加上小孩非常好奇，甚至還去學校詢問同學和老師，但都沒有人能解答，便決定求助網友，看看能否找出答案。

貼文曝光後，立刻勾起網友們的好奇心，不少人卡位等解答，「卡一個，為什麼啊？」、「從沒認真看，也沒注意到過，但你這樣一貼，讓人好想知道為什麼唷」、「吃完好幾包都沒注意到有這個」、「卡，為啥？」

後有神人指出，那是菲律賓的食品強化計畫的標章，因為菲律賓人普遍缺鐵、碘與維生素A，是當地重要的公衛議題，而洋蔥圈上面是強調該食品內含有維生素A。不少網友了解標章的內容後，紛紛留言表示，「台灣食品法法規有一條是規定，不能特別標示或強調有什麼功效」，因此才用貼紙蓋掉，真的長知識了。

(中時新聞網)