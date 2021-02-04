國民黨革實院長羅智強結合汪志冰、陳重文及張斯綱等3位北市士林北投區黨籍議員，發動罷免民進黨立委吳思瑤，並由他助理楊植斗擔任罷瑤執行長。三立電視報導「前北市府官員」指羅想選士林北投區立委、楊要插旗該區議員；羅智強上午在臉書發文，痛批三立挑撥離間，強調他和楊都不會選士林北投立委、議員。

據悉，羅智強決定參與國民黨台北市長黨內初選，因此明年將不尋求連任大安文山區市議員連任，楊植斗將在該區接棒參選市議員。

羅智強今早在臉書說，有些綠媒擔當民進黨忠誠東廠的能力，他一直都巷不懷疑；但表現最噁的就是三立，早就知道三立會玩這種挑撥離間、造謠抹黑的爛招。

他說，在發起罷免吳思瑤的時候，他就宣布不會參選士林北投的立委。他可不是謝長廷，說退出政壇還在日本當「助日」代表；他可不是段宜康，說好的三顆曲棍球，到現在死也不吞，還找監察委員高涌誠去查檢察官的水表；他可不是蔡英文，拿著萊劑有毒的「毒牛」標語逛大街，結果去放萊豬進來「毒」台灣人民。

羅智強說，他說到做到，說不選士林北投立委，就是不選士林北投立委，才不像謝長廷、段宜康之流，把自己的話當屁。他早就知道三立這種噁媒會搞這種挑撥噁招，「我不選，看你怎麼挑撥」。只是，「三立你也幫幫忙，也不要噁的讓大家這麼不意外吧！」

羅智強指出，至於楊植斗是他的得力助手，請楊擔任罷瑤執行長時，楊就主動告訴他「強哥，我和你一樣，不會參選士林北投區的議員，我的目標很簡單，就是要把吳思瑤罷免下來。」這個年輕人有志氣，至於楊植斗要不要參選其他選區的議員，那是他的自由。

羅智強也嗆聲批判說，三立這一幫噁媒，這世界不是每個人都和三立一樣沒水準，也不是每個人都和謝長廷一樣沒誠信。「那個不敢露名字的前台北市府官員，你爸媽給你的名字有這麼丟臉嗎？連亮名字批評的膽子都沒有，真是丟光你爸爸媽媽的臉。」

(中時 )