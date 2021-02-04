天王劉德華出道多年，過去始終在官方歌迷會網站「華仔天地」跟網友互動，上月底首度「走下神壇」，開設抖音官方帳號，不到一周就引來4500萬粉絲追蹤，可見天王魅力。外界好奇劉德華為何願意將第一個社交網站獻給抖音？今(4日)週刊報導，圈內人指出，這回抖音可是砸了約4.4億台幣，才成功邀到劉德華點頭開通帳號。

劉德華多年來常在華仔天地跟粉絲交換心情，不論是逢年過節的祝賀，甚至當年墜馬後的恢復情形，上月27日他正式宣布開設抖音帳號，引來大量網友關注，粉絲數暴增的速度難以想像，成為該平台最多粉絲的香港男星，每則影片都有近2000萬個點讚，破了不少紀錄，連央視新聞的官方帳號也關注了劉天王，可見魅力所在。

傳抖音的下一個目標是王菲。（圖／中時資料照片）

而劉德華分享的影片中，除了有應景的節慶歌，還賣萌對網友隔空撒嬌說：「最近我多了很多新朋友，聽了你不點讚？點讚了不關注？現在應該知道怎麼做吧！」身為天王頭號粉絲的賈玲，馬上奔來留言，直說：「所有人往後退！榜一給姐讓出來！」獲得超過150萬網友按讚，親民的劉德華，也親自回覆賈玲：「給妳！玲兒！」

據《鏡週刊》報導，劉德華這回開設抖音帳號，其實大有玄機，傳聞該平台私下開出至少4.4億台幣的條件，才成功換來流量大戶劉德華進駐，報導更指，抖音的下一個目標是荒廢微博好幾年的天后王菲，近年來她重視隱私，減少露面，而抖音給王菲開的數字更高，達5.6億台幣，就等王菲考慮決定是否同步走下神壇。

(中時新聞網)