前歐洲央行行長同意接受籌組義大利新內閣的任務，義大利股市周三報出近四周最佳單日交易日表現。另外戴姆勒集團的飆升也推進泛歐指數的上揚。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.35點或+0.33%，為407.27點。義大利富時MIB指數上漲2.1%；義大利十年期公債殖利率下滑。

前歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，有信心獲得義大利國會的支持；因前總理孔蒂(Conte)沒獲得國會絕對多數支持，義大利總統Mattarella希望有一穩定內閣，尋求德拉吉的協助。分析師認為可能不會一帆風順，但是市場已表現出喜歡該則新聞。

戴姆勒宣布分拆卡車業務，股價上漲8.9%；德國DAX指數也上漲0.7%，來到13933.6點，創下近兩周的高點。

英國藍籌指數跌0.1%。英國製藥廠GlaxoSmithKline大跌6.3%；新冠傳染病持續干擾其他的保健治療，該公司警告2021年獲利有高於預期的下滑。

許多公司的財報樂觀表現也推進泛歐股市，例如西門子、丹麥藥廠Novo Nordisk、法國廣告傳播公司陽獅(Publicis Groupe)。

荷蘭製藥廠Argenx大漲11.8%，為泛歐指數表現最佳者；該公司增資10億歐元。

美國網友散戶在線上交易平台推動的銀價和部分個股的上漲，已經有所緩解；投資人此前擔心對衝基金潛在的損失，會造成股市的紛擾。

(時報資訊)