美國通用汽車(GM)韓國分公司4日表示，由於車用晶片缺料，從8日開始，將三家韓國廠的其中一家減半生產量。

通用汽車美國母公司在通盤考慮當前景氣後，決定全球進行瘦身計畫，韓國也不例外。韓國通用指出，8日開始位於首爾以西的富平(Bupyeong)二廠，產線量將減半。

通用聲明，同時也在跟上游供應商積極溝通中，以儘快解決美國通用與韓國通用缺料問題。目前也正評估減產後的整體衝擊，但通用休旅車款等一些受市場歡迎的車輛，還是會繼續生產。

不過，韓國通用並沒有透露此減產計畫將持續多久，也沒有講要減產多少量。

通用汽車在韓國目前有三家車廠，除上述富平廠有兩家外，昌原(Changwon)也有一家。正常而言，這三家車廠每年總產量共63萬輛。

據悉，富平二廠若減半產能，Trax小休旅與Malibu中型房車將受波及。

通用再補充，8日開始每周將檢視車用晶片數量，確保車用晶片可供充分使用，希望能彌補富平二廠減半產能。

2020年疫情爆發元年，韓國通用汽車一共賣出近37萬輛汽車，與2019年同期近42萬輛相比，業績減少約12％。

韓國通用汽車股東結構中，美國通用有76％持股，韓國政府的韓國開發銀行(Korea Development Bank)與中國大陸的上汽集團 (SAIC Motor)也分別持有約17％與6％部位。

(時報資訊)