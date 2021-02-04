武陵農場櫻花季期間，台中市和平分局實施為期18天的四大交通疏運措施。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

武陵農場櫻花季疏運時程將自2月12日正式登場，並持續至3月1日，共計18天；為讓上山賞櫻花民眾能有安全的行車環境，悠遊高品質的賞櫻旅程，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每天進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客又分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。

台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與中124線(武陵路)入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。

和平分局指出，台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車，並加強交通疏導，請民眾勿締違規停車，期使道路順暢，有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

和平分局呼籲，櫻花季期間到武陵農場旅遊，應注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具；如開車出遊，應詳加檢查車況並將油加滿；山區道路狹窄彎曲，請開啟大燈，駕車禮讓小心慢行，勿違規駛入來車道，以維安全；另天氣寒冷路面如有水痕亮光，可能是路面結冰，請減速通行。

為防範COVID-19疫情，應保持安全社交距離及手部衛生，進出公共場所，戴口罩、勤洗手是基本防護。若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請儘速就醫。

(中時 )