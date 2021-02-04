廣播主持人趙少康重返國民黨，並獲國民黨主席江啟臣獲聘為中評委，前民進黨立委沈富雄今在接受電台專訪時斷言，未來國民黨黨主席選舉，就是趙少康與學者張亞中，朱立倫及江啟臣應該都不選了。

此外，被問到外界揣測，趙少康參選是為了韓國瑜，沈富雄認為，「我勸老趙，韓國瑜不要再講了，這樣就可以了。」被指是為了幫韓國瑜，那是在酸趙少康，韓啟動趙的動心起念，但起碼意味韓國瑜不選，幹嘛拿石頭砸自己的腳，韓粉有些缺點就是記恨很深，當初趙挺郭台銘，但是最後趙若很旺，就會歸隊。

沈富雄今在《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪時指出，說趙少康選黨主席是選假的是沒常識，黨主席選舉焦點目前在江啟臣，江的表現至今不低。當初民進黨主席卓榮泰，因為江的困境更高，卓榮泰後面還有總統撐。

他說，此外，江啓臣昨天將趙少康聘中評委，顯示江已不把趙少康作為對手，但不得不這樣做，若卡趙而選上，第二任也不好過，勝之不武，所以這是很有氣度的思考，此外還指定其他幾位，例如張亞中，所以趙少康未來選時，張可能是趙唯一對手，朱立倫跟江啟臣應該都不選了。

沈富雄說，黨主席選舉對朱立倫情勢發展不利，朱每次遇到負面挑戰時，都選擇全身而退；所以趙少康參選，也不像外界說的「霸王硬上弓」，趙不是霸王又上了誰的弓？

他認為，黨主席選舉，趙少康會選且能選，擔任中評委這關現在過了，在黨齡一年的部分，中常委顯然承認上次細則是為了上次補選，所以才會說等新細則再討論，但他認為，應該不會走到中常委提案，因為趙絕對不缺有人幫他提案，以江的聰明，不會讓這件事走到大動干戈那一步。

沈富雄說，若趙不選，目前民進黨最怕的是新北市長侯友宜出來選，侯像水牛，真正水牛是侯友宜不是立法院長游錫堃，侯是目前趙最強的對手候選人，但兩強相鬥，侯友宜打法沒那麼花俏、不好看，但若沒有趙選，侯友宜不選是國民黨損失。

(中時 )